В Ивано-Франковске сорвано джекпот лотереи "Спортпрогноз"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Сорван джекпот лотереи ТОТО "Спортпрогноз". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Главный приз размером 290 тыс. гривен было выиграно в городе Ивано-Франковск.
Счастливчик сделал ставку в "Лото маркете", расположенном по адресу: улица Независимости, 61.
Известно, что для выигрыша победителю понадобилось всего 25 гривен.
"При этом минимальная стоимость одной ставки - 5 гривен", - уточнили в "М.С.Л."
Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителя тиража №3 и советует ему обратиться на горячую линию компании по телефону 0 (800) 21 00 65, для получения консультации по оформлению выигрыша.
Размер джекпота на следующий тираж составляет 210 тыс. гривен.
Напомним, что "Спортпрогноз" - один из первых брендов "М.С.Л.", который появился еще в советское время в 1987 году. За тридцать лет развития и совершенствования "Спортпрогноз" остается единственной спортивной лотереей, в которой разыгрывается джекпот, и, одновременно, лотереей с наибольшей частотой срыва джекпота в Украине.