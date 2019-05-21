В Івано-Франківську зірвано джекпот лотереї “Спортпрогноз”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Зірвано джекпот лотереї ТОТО “Спортпрогноз”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Головний приз розміром 290 тисяч гривень було виграно у місті Івано-Франківськ.
Щасливчик зробив ставку у "ЛОТО маркеті", розташованому за адресою: вулиця Незалежності, 61.
Відомо, що для виграшу переможцю знадобилось усього 25 гривень.
"При цьому мінімальна вартість однієї ставки – 5 гривень", - уточнили в "М.С.Л."
Оператор державних лотерей “М.С.Л.” вітає переможця тиражу №3 та радить йому звернутися на гарячу лінію компанії за телефоном 0 (800) 21 00 65, для отримання консультації щодо оформлення виграшу.
Розмір джекпоту на наступний тираж становить 210 тис. гривень.
Нагадаємо, що “Спортпрогноз” — один з найперших брендів “М.С.Л.”, який з’явився ще за радянських часів у 1987 році. За тридцять років розвитку та вдосконалення “Спортпрогноз” залишається єдиною спортивною лотереєю, в якій розігрується джекпот, та, одночасно, лотереєю з найбільшою частотою зриву джекпоту в Україні.