В Ивано-Франковске во время ссоры мужчина взорвал гранаты: погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Полицейские Ивано-Франковска выясняют обстоятельства взрыва, в результате которого погибли два человека, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.
Около 14.00 в полицию позвонил гражданин и сообщил о взрыве в Ивано-Франковске.
“Выездом следственных выяснено, что на ул. Декабристов, 52 от взрыва двух гранат погибли мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница. Следствием установлено, что между погибшими возник конфликт, в результате которого мужчина привел в действие две взрывные гранаты (РГД-5). Кроме того, установлено, что мужчина был участником боевых действий на востоке Украины”, — указано в сообщении.
Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а именно: за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК.
Стоит напомнить, что в центре Киева мужчина на металлических конструкциях угрожал “гранатой”.