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В Івано-Франківську під час сварки чоловік підірвав гранати: загинули двоє людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Поліцейські Івано-Франківська з’ясовують обставини вибуху, у результаті якого загинули двоє людей, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у регіоні.

Близько 14.00 до поліції зателефонував громадянин і повідомив про вибух в Івано-Франківську.

“Виїздом слідчих з’ясовано, що на вул. Декабристів, 52 від вибуху двох гранат загинули чоловік 1982 року народження і його 36-річна співмешканка. Слідством встановлено, що між загиблими виник конфлікт, у результаті якого чоловік привів у дію дві вибухові гранати (РГД-5). Крім того, встановлено, що чоловік був учасником бойових дій на сході України”, — вказано у повідомленні.

Чоловік неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, а саме: за хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ.

Варто нагадати, що у центрі Києва чоловік на металевих конструкціях погрожував “гранатою”.

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