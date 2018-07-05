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В Ивано-Франковске обвалился балкон вместе с пожилой женщиной

В Ивано-Франковске обвалился балкон вместе с пожилой женщиной

Киев  •  УНН

 • 12570 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня утром в Ивано-Франковске в жилом доме обвалился балкон, в результате чего пострадала пожилая женщина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"Сегодня, 5 июля в 8:54 в Ивано-Франковске, на улице Сечевых Стрельцов, 16 состоялось частичное обрушение балкона на третьем этаже трехэтажного жилого дома. В результате этого вместе с частью балкона упала на перекрытие балкона первого этажа женщина, которую в дальнейшем госпитализировали в областную клиническую больницу. Потерпей оказалась женщина 1931 года", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, во Львовской области произошел обвал бетонного фундамента, в результате чего погиб человек. С помощью штыковых лопат спасатели вместе с местными жителями извлекли тело мужчины из-под фундамента.

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