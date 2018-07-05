В Івано-Франківську обвалився балкон разом з літньою жінкою

"Сьогодні, 5 липня о 8:54 в Івано-Франківську, на вулиці січових Стрільців, 16, відбулось часткове обвалення балкону на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку. В результаті цього з частиною балкону впала на перекриття балкону першого поверху жінка, які в подальшому було госпіталізовано до обласної клінічної лікарні. Потерпілою виявилась жінка 1931 року народження", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, у Львівській області стався обвал бетонного фундаменту, внаслідок чого загинув чоловік. За допомогою штикових лопат рятувальники разом із місцевими жителями витягнули тіло чоловіка з-під фундаменту.