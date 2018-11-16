В Италии произошел взрыв в железнодорожном туннеле
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В железнодорожном тоннеле на дороге Неаполь-Салерно произошел взрыв, в результате которого пострадали пятеро рабочих. Об этом сообщает ANSA, передает УНН.
В ночь на пятницу в тоннеле на участке железной дороги между Ночера-Инфериоре и Салерно, в котором проходили ремонтные работы, взорвалась цистерна.
В результате пожара пятеро рабочих получили травмы, один из них — в тяжелом состоянии.
Движение поездом железнодорожным туннелем приостановили. Некоторые сообщения обслуживали дополнительные автобусы, часть поездов курсировали альтернативными маршрутами.
Как сообщал УНН, ранее в Италии на заводе пиротехники произошел взрыв, есть пострадавшие.