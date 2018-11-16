В Італії стався вибух у залізничному тунелі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У залізничному тунелі на дорозі Неаполь-Салерно стався вибух, внаслідок якого постраждали п'ятеро робітників. Про це повідомляє ANSA, передає УНН.
У ніч на п’ятницю в тунелі на ділянці залізниці між Ночера-Інферіоре і Салерно, у якому тривали ремонтні роботи, вибухнула цистерна.
Внаслідок пожежі п’ятеро робітників отримали травми, один з них — у тяжкому стані.
Рух потягом залізничним тунелем призупинили. Деякі сполучення обслуговували додаткові автобуси, частина поїздів курсували альтернативними маршрутами.
Як повідомляв УНН, раніше в Італії на заводі піротехніки стався вибух, є постраждалі.