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В Італії стався вибух у залізничному тунелі

В Італії стався вибух у залізничному тунелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У залізничному тунелі на дорозі Неаполь-Салерно стався вибух, внаслідок якого постраждали п'ятеро робітників. Про це повідомляє ANSA, передає УНН.

У ніч на п’ятницю в тунелі на ділянці залізниці між Ночера-Інферіоре і Салерно, у якому тривали ремонтні роботи, вибухнула цистерна.

Внаслідок пожежі п’ятеро робітників отримали травми, один з них — у тяжкому стані.

Рух потягом залізничним тунелем призупинили. Деякі сполучення обслуговували додаткові автобуси, частина поїздів курсували альтернативними маршрутами.

Як повідомляв УНН, раніше в Італії на заводі піротехніки стався вибух, є постраждалі.

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