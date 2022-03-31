В Италии для беженцев из Украины вводят годовое разрешение на проживание

Детали

Для беженцев, прибывших из Украины, будет установлена временная защита и помощь. Полицейские управления получат право выдавать украинцам вид на жительство.

Также руководитель гражданской защиты Фабрицио Курсио подписал контракт со специальным фондом, который предусматривает ежемесячный взнос в размере 300 евро на каждого беженца из Украины в течение максимум трех месяцев.

Указ следует за решением саммита Европейского совета относительно режима временной защиты. Речь идет о гражданах Украины и третьих стран, которые пользуются международной защитой и членов их семей.

Напомним

Италия хочет, чтобы Украина была частью ЕС.