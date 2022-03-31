В Италии для беженцев из Украины вводят годовое разрешение на проживание
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Италии беженцы из Украины смогут получить вид на жительство в течение 12 месяцев, что обеспечит доступ к образованию, рынку труда, медицинским услугам и некоторым социальным льготам. Указ подписал премьер-министр Италии Марио Драги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.
Детали
Для беженцев, прибывших из Украины, будет установлена временная защита и помощь. Полицейские управления получат право выдавать украинцам вид на жительство.
Также руководитель гражданской защиты Фабрицио Курсио подписал контракт со специальным фондом, который предусматривает ежемесячный взнос в размере 300 евро на каждого беженца из Украины в течение максимум трех месяцев.
Указ следует за решением саммита Европейского совета относительно режима временной защиты. Речь идет о гражданах Украины и третьих стран, которые пользуются международной защитой и членов их семей.
Напомним
Италия хочет, чтобы Украина была частью ЕС.