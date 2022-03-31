В Італії для біженців з України запроваджують річний дозвіл на проживання

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Для біженців, які прибули з України, буде встановлено тимчасовий захист і допомога. Поліцейські управління отримають право видавати українцям дозвіл на проживання.

Також керівник цивільного захисту Фабриціо Курсіо підписав контракт зі спеціальним фондом, який передбачає щомісячний внесок у розмірі 300 євро на кожного біженця з України протягом максимум трьох місяців.

Указ слідує за рішенням саміту Європейської ради стосовно режиму тимчасового захисту. Йдеться про громадян України та третіх країн, які користуються міжнародним захистом та членів їхніх сімей.

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