В Италии автобус с иностранцами попал в ДТП: есть жертвы

Микроавтобус с болгарской регистрацией, перевозивший сезонных рабочих из Африки после работы в поле, врезался в грузовик с мукой.



Напомним, как минимум 11 человек погибли, еще семь пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием иностранцев сегодня в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.



Напомним, по факту ДТП на трассе Киев - Чоп, в результате которого получили травмы шесть человек, открыли уголовное производство.

Вчера, на Буковине в результате ДТП пострадали 8 человек.

Как сообщал УНН, девять школьников погибли, еще 31 человек пострадал в субботу ночью в ДТП в округе Китуй на востоке Кении.