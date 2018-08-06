В Италии автобус с иностранцами попал в ДТП: есть жертвы

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30301 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 93884 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121263 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128993 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167670 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152803 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140642 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130395 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180254 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В Италии автобус с иностранцами попал в ДТП: есть жертвы

В Италии автобус с иностранцами попал в ДТП: есть жертвы

Киев  •  УНН

 • 11320 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Италии в районе муниципалитета Фоджа (Апулия) перевернулся микроавтобус возле населенного пункта Лесина с сезонными рабочими, которые возвращались после работы в поле. В результате аварии 12 человек погибли, три человека получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ANSA.

Микроавтобус с болгарской регистрацией, перевозивший сезонных рабочих из Африки после работы в поле, врезался в грузовик с мукой.

Напомним, как минимум 11 человек погибли, еще семь пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием иностранцев сегодня в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Напомним, по факту ДТП на трассе Киев - Чоп, в результате которого получили травмы шесть человек, открыли уголовное производство.

Вчера, на Буковине в результате ДТП пострадали 8 человек.

Как сообщал УНН, девять школьников погибли, еще 31 человек пострадал в субботу ночью в ДТП в округе Китуй на востоке Кении.

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