В Италии автобус с иностранцами попал в ДТП: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Италии в районе муниципалитета Фоджа (Апулия) перевернулся микроавтобус возле населенного пункта Лесина с сезонными рабочими, которые возвращались после работы в поле. В результате аварии 12 человек погибли, три человека получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ANSA.
Микроавтобус с болгарской регистрацией, перевозивший сезонных рабочих из Африки после работы в поле, врезался в грузовик с мукой.
Напомним, как минимум 11 человек погибли, еще семь пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием иностранцев сегодня в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.
Напомним, по факту ДТП на трассе Киев - Чоп, в результате которого получили травмы шесть человек, открыли уголовное производство.
Вчера, на Буковине в результате ДТП пострадали 8 человек.
Как сообщал УНН, девять школьников погибли, еще 31 человек пострадал в субботу ночью в ДТП в округе Китуй на востоке Кении.