В Італії автобус з іноземцями втрапив у ДТП: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. В Італії в районі муніципалітету Фоджа (Апулія) перекинувся мікроавтобус біля населеного пункту Лесіна з сезонними робітниками, які поверталися після роботи у полі. У результаті аварії 12 людей загинуло, три людини отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство ANSA.
Мікроавтобус з болгарською реєстрацією, який перевозив сезонних робітників з Африки після роботи у полі, врізався у вантажівку з борошном.
Нагадаємо, щонайменше 11 людей загинули, ще сім постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі іноземців сьогодні в провінції Систан і Белуджистан на південному сході Ірану.
Нагадаємо, за фактом ДТП на трасі Київ - Чоп, в результаті якої отримали травми шестеро осіб, відкрили кримінальне провадження.
Вчора, на Буковині в результаті ДТП постраждали 8 осіб.
Як повідомляв УНН, дев'ять школярів загинули, ще 31 людина постраждала в суботу вночі в ДТП у окрузі Кітуй на сході Кенії.