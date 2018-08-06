В Італії автобус з іноземцями втрапив у ДТП: є жертви

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. В Італії в районі муніципалітету Фоджа (Апулія) перекинувся мікроавтобус біля населеного пункту Лесіна з сезонними робітниками, які поверталися після роботи у полі. У результаті аварії 12 людей загинуло, три людини отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство ANSA.

Мікроавтобус з болгарською реєстрацією, який перевозив сезонних робітників з Африки після роботи у полі, врізався у вантажівку з борошном.

Нагадаємо, щонайменше 11 людей загинули, ще сім постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі іноземців сьогодні в провінції Систан і Белуджистан на південному сході Ірану.

Нагадаємо, за фактом ДТП на трасі Київ - Чоп, в результаті якої отримали травми шестеро осіб, відкрили кримінальне провадження.

Вчора, на Буковині в результаті ДТП постраждали 8 осіб.

Як повідомляв УНН, дев'ять школярів загинули, ще 31 людина постраждала в суботу вночі в ДТП у окрузі Кітуй на сході Кенії.

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