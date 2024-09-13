В Италии правительство пересматривает концепцию отказа от ядерной энергии

Учитывая насущную потребность в стране уменьшить зависимость от ископаемого топлива, итальянское правительство пересматривает законопроект, разрешающий использование новых технологий до 2025 года.

Пишет УНН со ссылкой Euronews.

Италия рассматривает возможность возвращения к ядерной энергетике. Министр экологии анонсировал новые правила до конца года. Речь идет о создании Министерством энергетики новой платформы, которые будут учитывать атомные станции, «которые все еще существуют как в Италии, так и в Европе».

Контекст

После референдума 1987 года о запрете ядерной энергетики Италия начала постепенный отказ от ядерной энергетики. Но учитывая насущную необходимость уменьшить зависимость от ископаемого топлива, нынешнее правительство пересматривает свой курс в этом вопросе. Министр окружающей среды Италии недавно объявил, что до конца года он введет новые правила, которые позволят использовать ядерные технологии в стране.

Согласно правительственному Национальному интегрированному плану по энергетике и климату (NIPEC), использование новых типов электростанций может покрыть до 11% национального спроса на энергию к 2050 году. - сообщает Euronews.

Ключевой вопрос заключается в том, могут ли ядерная энергетика и возобновляемая энергетика работать рука об руку. Согласно исследованию, опубликованному на международном форуме, обе технологии можно сочетать, что может даже принести пользу экономике.

Атомная энергетика и возобновляемые источники энергии не являются противоположностями, а скорее дополняют друг друга. Интеграция обеих технологий может ускорить использование чистых технологий и способствовать декарбонизации, говорит Лоренцо Тавацци, старший партнер TEHA Group.

Напомним,

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