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В Італії уряд переглядає концепцію відмови від ядерної енергії

В Італії уряд переглядає концепцію відмови від ядерної енергії

Київ • УНН

 • 16311 перегляди

Уряд Італії розглядає можливість повернення до ядерної енергетики. Міністр екології анонсував нові правила до кінця року, які дозволять використання ядерних технологій для зменшення залежності від викопного палива.

Враховуючи нагальну потребу в країні зменшити залежність від викопного палива, італійський уряд переглядає законопроєкт, що дозволяє використання нових технологій до 2025 року.

Пише УНН із посиланням Euronews.

Італія розглядає можливість повернення до ядерної енергетики. Міністр екології анонсував нові правила до кінця року. Йдеться про створення Міністерством енергетики нової платформи, які будуть враховувати атомні станції, "які все ще існують як в Італії, так і в Європі".

Контекст

Після референдуму 1987 року про заборону ядерної енергетики Італія почала поступову відмову від ядерної енергетики. Але враховуючи нагальну потребу зменшити залежність від викопного палива, нинішній уряд переглядає свій курс у цьому питанні. Міністр навколишнього середовища Італії нещодавно оголосив, що до кінця року він запровадить нові правила, які дозволять використовувати ядерні технології в країні.

Згідно з урядовим Національним інтегрованим планом з енергетики та клімату (NIPEC), використання нових типів електростанцій може покрити до 11% національного попиту на енергію до 2050 року.

- повідомляє Euronews.

Ключове питання полягає в тому, чи можуть ядерна енергетика та відновлювана енергетика працювати рука об руку. Відповідно до дослідження, опублікованого на міжнародному форумі, обидві технології можна поєднувати, що може навіть принести користь економіці.

Атомна енергетика та відновлювані джерела енергії не є протилежностями, а радше доповнюють одна одну. Інтеграція обох технологій може прискорити використання чистих технологій і сприяти декарбонізації, каже Лоренцо Тавацці, старший партнер TEHA Group.

Нагадаємо

УНН передавав, що МАГАТЕ розширить представництво своїх місій в Україні на об’єкти інфраструктури.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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