В Испании во время циклона погиб украинец

Отмечается, тело украинском нашли в муниципалитете Каркайшент, без Вслед насилия, поэтому считается, что он погиб из-за непогоды.

Напомним, в Испании из-за шторма "Глория" погибли четыре человека. Сообщается о наводнениях и снегопадах.

В 13 областях возник сильный снегопад, который заблокировал дороги и отрезал людей от коммуникаций.

Указано, что в результате шторма задерживаются поезда и отменяются рейсы. Суды и образовательные учреждения закрыли в связи с плохими погодными условиями.

"Дождь привел к повышению уровня рек, в частности Вернисcа, Серпис и Горгоса", - добавили в СМИ.

Также отмечается, что у моря вода затекла к гаражам, затопила пляжи и набережные. Скорость ветра превысила 130 километров в час, ломая деревья на восточном побережье возле Валенсии.