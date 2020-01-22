В Испании во время циклона погиб украинец
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Шторм "Глория", который накрыл большую часть Восточной Испании, унес жизни не менее пяти человек, среди которых и 55-летний украинец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Europa Press.
Отмечается, тело украинском нашли в муниципалитете Каркайшент, без Вслед насилия, поэтому считается, что он погиб из-за непогоды.
Напомним, в Испании из-за шторма "Глория" погибли четыре человека. Сообщается о наводнениях и снегопадах.
В 13 областях возник сильный снегопад, который заблокировал дороги и отрезал людей от коммуникаций.
Указано, что в результате шторма задерживаются поезда и отменяются рейсы. Суды и образовательные учреждения закрыли в связи с плохими погодными условиями.
"Дождь привел к повышению уровня рек, в частности Вернисcа, Серпис и Горгоса", - добавили в СМИ.
Также отмечается, что у моря вода затекла к гаражам, затопила пляжи и набережные. Скорость ветра превысила 130 километров в час, ломая деревья на восточном побережье возле Валенсии.