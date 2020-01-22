В Іспанії під час циклону загинув українець
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Шторм "Глорія", який накрив більшу частину Східної Іспанії, забрав життя щонайменше п’яти людей, серед яких і 55-річний українець. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Europa Press.
Зазначається, тіло українця знайшли в муніципалітеті Каркайшент, без cлідів насильства, тож вважається, що він загинув через негоду.
Нагадаємо, в Іспанії через шторм "Глорія" раніше загинуло четверо людей. Повідомляється про повені та снігопади.
У 13 областях виник сильний снігопад, який заблокував дороги та відрізав людей від комунікацій.
Вказано, що внаслідок шторму затримуються поїзди та відміняють рейси. Суди та освітні заклади закрили у зв’язку з поганими погодними умовами.
"Дощ призвів до підвищення рівню річок, зокрема Вернісcа, Серпіс і Горгоса", - додали у ЗМІ.
Також зазначається, що біля моря вода затекла до гаражів, затопила пляжі і набережні. Швидкість вітру перевищила 130 кілометрів на годину, ламаючи дерева на східному узбережжі біля Валенсії.