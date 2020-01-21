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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 1750 перегляди

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В Іспанії через шторм "Глорія" загинуло четверо людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. В Іспанії через шторм "Глорія" загинуло четверо людей. Повідомляється про повені та снігопади. Про це повідомляє УНН із посиланням на El Pais.

В Іспанії через шторм "Глорія" загинуло четверо людей

"Шторм призвів до чотирьох смертей: чоловіка, який в неділю приковував ланцюгами свою машину в Астурії, також 63-річного чоловіка, який того ж дня загинув в Педро-Бернардо (провінція Авіла), коли його вдарило по голові черепицею з власного будинку від пориву вітру, бездомної жінки 54 років, яка померла минулої ночі, коли спала на вулиці в муніципалітеті Гандія та чоловіка, який помер у понеділок у Міксенті (провінція Валенсія), після того, як його знайшли лежачим на снігу поряд з будинком", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що коли останню жертву знайшли з переохолодженням – він ще був живим, однак, на реанімацію не реагував.

Також зазначається, що у 13 областях виник сильний снігопад, який заблокував дороги та відрізав людей від комунікацій.

Вказано, що внаслідок шторму затримуються поїзди та відміняють рейси. Суди та освітні заклади закрили у зв’язку з поганими погодними умовами.

"Дощ призвів до підвищення рівню річок, зокрема Вернісcа, Серпіс і Горгоса", - додали у ЗМІ.

Також зазначається, що біля моря вода затекла до гаражів, затопила пляжі і набережні. Швидкість вітру перевищила 130 кілометрів на годину, ламаючи дерева на східному узбережжі біля Валенсії.

"У Теруелі та Сарагосі було задіяно військове відділення з надзвичайних ситуацій (UME) для надання допомоги населеним пунктам… Сьогодні вранці в Жироні близько 30 тис. домогосподарств залишились без електроенергії, хоча її вже відновили", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок шторму в США загинуло вісім осіб.

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