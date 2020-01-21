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В Испании из-за шторма "Глория" погибли четыре человека

Киев • УНН

 • 14244 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Испании из-за шторма "Глория" погибли четыре человека. Сообщается о наводнениях и снегопадах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.

В Испании из-за шторма "Глория" погибли четыре человека

"Шторм привел к четырем смертям: мужчины, который в воскресенье приковывал цепями свою машину в Астурии, также 63-летнего мужчины, который в тот же день погиб в Педро-Бернардо (провинция Авила), когда его ударило по голове черепицей из его собственного дома от порыва ветра, бездомной женщины 54 лет, которая умерла прошлой ночью, когда спала на улице в муниципалитете Гандия и мужчины, умершего в понедельник в Миксенте (провинция Валенсия), после того, как его нашли лежащим на снегу рядом с домом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что когда последнюю жертву нашли с переохлаждением - он еще был жив, однако, на реанимацию не реагировал.

Также отмечается, что в 13 областях возник сильный снегопад, который заблокировал дороги и отрезал людей от коммуникаций.

Указано, что в результате шторма задерживаются поезда и отменяются рейсы. Суды и образовательные учреждения закрыли в связи с плохими погодными условиями.

"Дождь привел к повышению уровня рек, в частности Вернисcа, Серпис и Горгоса", - добавили в СМИ.

Также отмечается, что у моря вода затекла к гаражам, затопила пляжи и набережные. Скорость ветра превысила 130 километров в час, ломая деревья на восточном побережье возле Валенсии.

"В Теруэле и Сарагосе было задействовано военное отделение по чрезвычайным ситуациям (UME) для оказания помощи населенным пунктам... Сегодня утром в Жироне около 30 тыс. домохозяйств остались без электроэнергии, хотя ее уже восстановили", - указано в сообщении.

Напомним, в результате шторма в США погибли восемь человек.

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