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В Испании впервые за два месяца в сутки умерли меньше 100 человек с коронавирусом

Киев • УНН

 • 9752 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Впервые за два месяца в Испании в течение суток было зарегистрировано менее 100 новых смертей, связанных с вызванной коронавирусом болезнью COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.

В Испании впервые за два месяца в сутки умерли меньше 100 человек с коронавирусом

Согласно опубликованным в воскресенье, 17 мая, данным органов здравоохранения, в течение последних 24 часов умерли 87 человек, у которых было подтверждено COVID-19.

Максимальное количество умерших от COVID-19 в течение одних суток, зафиксирована в Испании на пике эпидемии в начале апреля - 950 человек. Впрочем, сами испанские чиновники признают, что нынешний рекордно низкий показатель смертности частичного может объясняться традиционными для выходных некоторыми опозданиями с предоставлением статистических данных.

Испания - одна из стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 в мире. По данным испанского министерства здравоохранения, в настоящее время в этой стране умерло 27,6 тысячи человек с диагнозом COVID-19. Медиками доказано более 231,3 тысячи случаев инфицирования коронавируса.

Со следующей недели для 70 процентов испанцев наступит некоторое смягчение введенных ранее строгих ограничений.

Напомним, от COVID-19 в мире выздоровели почти 1,7 млн человек, Бразилия обогнала Испанию и Италию по количеству инфицированных.

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