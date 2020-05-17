В Іспанії вперше за два місяці за добу померло менше 100 осіб з коронавірусом

Згідно з опублікованими в неділю, 17 травня, даними органів охорони здоров'я, впродовж останніх 24 годин померли 87 осіб, у яких було підтверджено COVID-19.

Максимальна кількість померлих від COVID-19 протягом однієї доби, зафіксована в Іспанії на піку епідемії на початку квітня - 950 осіб. Утім, самі іспанські чиновники визнають, що нинішній рекордно низький показник смертності часткового може пояснюватися традиційними для вихідних деякими запізненнями з наданням статистичних даних.

Іспанія - одна з країн, що найбільше постраждали від пандемії COVID-19 у світі. За даними іспанського міністерства охорони здоров'я, натепер у цій країні померло 27,6 тисячі осіб з діагнозом COVID-19. Медиками підтверджено більше 231,3 тисячі випадків інфікування коронавірусом.

З наступного тижня для 70 відсотків іспанців настане деяке пом'якшення запроваджених раніше суворих обмежень.

Нагадаємо, від COVID-19 у світі одужало майже 1,7 млн осіб, Бразилія обігнала Іспанію та Італію за кількістю інфікованих.