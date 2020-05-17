В Іспанії вперше за два місяці за добу померло менше 100 осіб з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Вперше за два місяці в Іспанії протягом однієї доби було зареєстровано менше 100 нових смертей, пов'язаних з викликаною коронавірусом хворобою COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.
Згідно з опублікованими в неділю, 17 травня, даними органів охорони здоров'я, впродовж останніх 24 годин померли 87 осіб, у яких було підтверджено COVID-19.
Максимальна кількість померлих від COVID-19 протягом однієї доби, зафіксована в Іспанії на піку епідемії на початку квітня - 950 осіб. Утім, самі іспанські чиновники визнають, що нинішній рекордно низький показник смертності часткового може пояснюватися традиційними для вихідних деякими запізненнями з наданням статистичних даних.
Іспанія - одна з країн, що найбільше постраждали від пандемії COVID-19 у світі. За даними іспанського міністерства охорони здоров'я, натепер у цій країні померло 27,6 тисячі осіб з діагнозом COVID-19. Медиками підтверджено більше 231,3 тисячі випадків інфікування коронавірусом.
З наступного тижня для 70 відсотків іспанців настане деяке пом'якшення запроваджених раніше суворих обмежень.
Нагадаємо, від COVID-19 у світі одужало майже 1,7 млн осіб, Бразилія обігнала Іспанію та Італію за кількістю інфікованих.