В Испании произошла стрельба в кампусе университета, есть задержанный
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Полиция на севере Испании эвакуировали кампус местного университета в Лейо недалеко от города Бильбао и арестовала подозреваемого после выстрелов на территории заведения. В полиции сообщили, что никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Еl Рeriodico.
Детали
По информации полиции Страны Басков, задержанному 21 год, он не является студентом университета.
Стрелок проник на факультет наук и технологий и произвел не менее трех выстрелы, которые попали в окна здания, некоторые из них разбились.
Когда произошел инцидент, прозвучали сирены в кампусе, и студенты этого и соседних факультетов были эвакуированы из классов. Полицейские установили границу по периметру и перекрыли доступ внутрь кампуса.
Источники из Баскского департамента безопасности сообщили, что, как только произошла стрельба, они направили в кампус Лейо членов мобильной бригады, подразделения взрывчатых веществ, группы наблюдения и спасения, патрулей защиты граждан, группы оперативного вмешательства, вертолет и две машины скорой помощи.
Сейчас мотивы стрелка неизвестны.
que haya un tío pegando tiros en el campus de Leíoa es ya lo último que faltaba pic.twitter.com/U26Uy7pOGD- BASARRATE (@MemesBasarrate) October 13 2021