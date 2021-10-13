В Іспанії сталась стрілянина в кампусі університету, є затриманий

Деталі

За інформацією поліції Країни Басків, затриманому 21 рік, він не є студентом університету.

Стрілок проник на факультет наук і технологій і справив щонайменше три постріли, які потрапили у вікна будівлі, деякі з них розбилися.

Коли стався інцидент, прозвучали сирени в кампусі, і студенти цього і сусідніх факультетів були евакуйовані з класів. Поліцейські встановили кордон по периметру і перекрили доступ всередину кампусу.

Джерела з Баскського департаменту безпеки повідомили, що, як тільки сталася стрілянина, вони направили в кампус Лейо членів мобільної бригади, підрозділу вибухових речовин, групи спостереження і порятунку, патрулів захисту громадян, групи оперативного втручання, вертоліт і дві машини швидкої допомоги.

Наразі, мотиви стрілка невідомі.

que haya un tío pegando tiros en el campus de Leíoa es ya lo último que faltaba pic.twitter.com/U26Uy7pOGD