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В Іспанії сталась стрілянина в кампусі університету, є затриманий

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Поліція на півночі Іспанії евакуювали кампус місцевого університету в Лейо недалеко від міста Більбао і заарештувала підозрюваного після пострілів на території закладу. В поліції повідомили, що ніхто не постраждав. Про це інформує УНН з посиланням на місцеве видання Еl Рeriodico.

Деталі

За інформацією поліції Країни Басків, затриманому 21 рік, він не є студентом університету.

Стрілок проник на факультет наук і технологій і справив щонайменше три постріли, які потрапили у вікна будівлі, деякі з них розбилися.

Коли стався інцидент, прозвучали сирени в кампусі, і студенти цього і сусідніх факультетів були евакуйовані з класів. Поліцейські встановили кордон по периметру і перекрили доступ всередину кампусу.

Джерела з Баскського департаменту безпеки повідомили, що, як тільки сталася стрілянина, вони направили в кампус Лейо членів мобільної бригади, підрозділу вибухових речовин, групи спостереження і порятунку, патрулів захисту громадян, групи оперативного втручання, вертоліт і дві машини швидкої допомоги.

Наразі, мотиви стрілка невідомі.

que haya un tío pegando tiros en el campus de Leíoa es ya lo último que faltaba pic.twitter.com/U26Uy7pOGD

— BASARRATE (@MemesBasarrate) October 13, 2021

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