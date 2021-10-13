В Іспанії сталась стрілянина в кампусі університету, є затриманий
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Поліція на півночі Іспанії евакуювали кампус місцевого університету в Лейо недалеко від міста Більбао і заарештувала підозрюваного після пострілів на території закладу. В поліції повідомили, що ніхто не постраждав. Про це інформує УНН з посиланням на місцеве видання Еl Рeriodico.
Деталі
За інформацією поліції Країни Басків, затриманому 21 рік, він не є студентом університету.
Стрілок проник на факультет наук і технологій і справив щонайменше три постріли, які потрапили у вікна будівлі, деякі з них розбилися.
Коли стався інцидент, прозвучали сирени в кампусі, і студенти цього і сусідніх факультетів були евакуйовані з класів. Поліцейські встановили кордон по периметру і перекрили доступ всередину кампусу.
Джерела з Баскського департаменту безпеки повідомили, що, як тільки сталася стрілянина, вони направили в кампус Лейо членів мобільної бригади, підрозділу вибухових речовин, групи спостереження і порятунку, патрулів захисту громадян, групи оперативного втручання, вертоліт і дві машини швидкої допомоги.
Наразі, мотиви стрілка невідомі.
que haya un tío pegando tiros en el campus de Leíoa es ya lo último que faltaba pic.twitter.com/U26Uy7pOGD— BASARRATE (@MemesBasarrate) October 13, 2021