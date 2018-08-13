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В Испании рухнула платформа на концерте: среди пострадавших несовершеннолетние

Киев • УНН

 • 16795 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Пять человек серьезно ранены, двое из них - несовершеннолетние, в результате обрушения деревянной платформы на набережной города Виго в Испании во время концерта на фестивале городской культуры O Marisquino накануне вечером. Об этом УНН сообщает со ссылкой на El Pais.

В Испании рухнула платформа на концерте: среди пострадавших несовершеннолетние

После концерта к медикам обратились 226 людей, пишет издание.

С четырьмя людьми не смогла связаться по телефону полиция. Однако мэр города Абель Кабальеро исключил, что они могли оказаться в ловушке под рухнувшей платформой, так как пожарные дважды исследовали место с помощью тепловизоров.

Кабальеро объявил о начале расследования для определения причины обрушения платформы около тридцати метров в длину и десяти в ширину. Среди версий - платформа не выдержала веса зрителей.

Остальные дневные мероприятия фестиваля были приостановлены после происшествия.

Напомним, в Мексике обрушилась нелегальная шахта.

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