В Іспанії рухнула платформа на концерті: серед постраждалих неповнолітні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. П'ятеро людей серйозно поранені, двоє з них - неповнолітні, у результаті обвалення дерев'яної платформи на набережній міста Віго в Іспанії під час концерту на фестивалі міської культури O Marisquino напередодні ввечері. Про це УНН повідомляє з посиланням на El Pais.
Після концерту до медиків звернулися 226 людей, пише видання.
З чотирма людьми не змогла зв'язатися по телефону поліція. Однак мер міста Абель Кабальєро виключив, що вони могли опинитися в пастці під платформою, яка обвалилася, оскільки пожежники двічі перевірили місце за допомогою тепловізорів.
Кабальєро оголосив про початок розслідування для визначення причини обвалення платформи близько тридцяти метрів в довжину і десяти завширшки. Серед версій - платформа не витримала ваги глядачів.
Решта денних заходів фестивалю були призупинені після події.
Нагадаємо, у Мексиці обрушилася нелегальна шахта.