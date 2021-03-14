В Испании в ходе спецоперации против наркоторговцев обнаружили самодельную субмарину

Детали

Так, правоохранители обнаружили 9-метровую субмарину в Малаге, на побережье Коста-дель-Соль, во время международной спецоперации, связанной с поимкой наркоторговцев.

Сообщается, что судно было изготовлено из стеклопластиковых и фанерных панелей и имело три иллюминатора с одной стороны, а также два двигателя мощностью 200 лошадиных сил.

По оценкам правоохранителей, грузоподъемность судна составляет около двух тонн, но оно никогда не выходило в море. Полицейские считают, что подлодку собирались использовать для контрабанды наркотиков.

Всего в результате полицейской спецоперации, направленной на международную сеть контрабандистов, было обнаружено более 400 кг кокаина, 700 кг гашиша, более 100 тыс. евро наличными. Сообщается, что во время операции были арестованы 52 человека.

Дополнение

Как сообщал УНН, в январе итальянская полиция арестовала 49 человек, включая мэра, во время операции против мафии "Ндрангета", базирующейся в Калабрии.