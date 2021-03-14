В Іспанії під час спецоперації проти наркоторговців виявили саморобну субмарину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Поліція Іспанії виявила і наклала арешт на саморобний підводний човен, здатний перевозити до 2000 кг наркотичних речовин. Про це йдеться в заяві на сайті поліції, передає УНН.
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Так, правоохоронці виявили 9-метрову субмарину в Малазі, на узбережжі Коста-дель-Соль, під час міжнародної спецоперації, пов'язаної із затриманням наркоторговців.
Повідомляється, що судно було виготовлено з склопластикових і фанерних панелей і мало три ілюмінатори з одного боку, а також два двигуни потужністю 200 кінських сил.
За оцінками правоохоронців, вантажопідйомність судна становить близько двох тонн, але воно ніколи не виходило в море. Поліцейські вважають, що підводний човен збиралися використовувати для контрабанди наркотиків.
Всього в результаті поліцейської спецоперації, спрямованої проти міжнародної мережі контрабандистів, було виявлено понад 400 кг кокаїну, 700 кг гашишу, понад 100 тис. євро готівкою. Повідомляється, що під час операції було заарештовано 52 людини.
Доповнення
Як повідомляв УНН, у січні італійська поліція заарештувала 49 осіб, включаючи мера, під час операції проти мафії "Ндрангета", яка базується в Калабрії.