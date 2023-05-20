В Испании во время показательного полета разбился истребитель F-18

Детали

Истребитель F-18 воздушных сил Испании, который в эту субботу проходил показательные тренировки, разбился на авиабазе Сарагоса, и пилот смог вовремя катапультироваться, спасая свою жизнь. Пилот был доставлен в больницу в Сарагосе с травмой и ранениями ног. Воздушные силы Испании в своем Twitter сообщили, что его жизни ничего не угрожает.

Как подтвердила Гражданская гвардия, у тренировавшегося истребителя возникла "некоторая проблема" и он разбился после того, как пилот сумел активировать маневр выталкивания из кабины. События произошли около 12:10 утра на территории авиабазы, без ущерба для населения.

Издание добавляет, что это не первая авария с F-18 испанских ВВС. Первый инцидент с этими устройствами произошел в 1988 году, через два года после их презентации, также в Сарагосе. В 2000 году два F-18, базировавшихся в Сарагосе, разбились в воздухе. В 2017 году F-18, базировавшийся в Торрехон-де-Ардос (Мадрид), разбился во время взлета с авиабазы, пилот которого погиб.