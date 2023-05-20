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В Іспанії під час показового польоту розбився винищувач F-18

В Іспанії під час показового польоту розбився винищувач F-18

Київ • УНН

 • 1003324 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. На авіабазі Сарагоса в Іспанії під час показового польоту розбився винищувач F-18, що належить повітряним силам країни, передає УНН із посиланням на El Pais.

Деталі

Винищувач F-18 повітряних сил Іспанії, який цієї суботи проходив показові тренування, розбився на авіабазі Сарагоса, і пілот зміг вчасно катапультуватися, врятувавши своє життя. Пілот був доставлений в лікарню в Сарагосі з травмою і пораненнями ніг. Повітряні сили Іспанії у своєму Twitter повідомили, що його життю нічого не загрожує.

Як підтвердила Цивільна гвардія, у винищувача, який тренувався, виникла "деяка проблема" і він розбився після того, як пілот зумів активувати маневр виштовхування з кабіни. Події сталися близько 12:10 ранку на території авіабази, без шкоди для населення.

Видання додає, що це не перша аварія з F-18 іспанських ВПС. Перший інцидент із цими пристроями стався у 1988 році, через два роки після їх презентації, також у Сарагосі. У 2000 році два F-18, що базувалися в Сарагосі, розбилися в повітрі. У 2017 році F-18, що базувався в Торрехон-де-Ардос (Мадрид), розбився під час зльоту з авіабази, пілот якого загинув.

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