В Испании из-за пряжки ремня эвакуировали два вокзала
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Мадридский железнодорожный вокзал Аточа был эвакуирован в среду по приказу полиции. Об этом со ссылкой на испанскую железнодорожную компанию Renfe сообщает Reuters, передает УНН.
В компании не указали, в чем была причина эвакуации, но это произошло после сигнала тревоги по поводу безопасности на главном железнодорожном вокзале Барселоны Сантс, когда в чемодане обнаружили возможное взрывное устройство.
В полиции Испании сообщили, что инцидент на вокзале Аточа в столице Испании был "ложным сигналом".
При этом издание El Pais отмечает, что причиной эвакуации и приостановки движения поездов стала пряжка ремня в форме гранаты, которая была в багаже у пассажира.
Напомним, в Германии из-за бомбы эвакуировали почти 2000 человек.