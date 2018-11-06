У Німеччині через бомбу евакуюють майже 2 тисячі осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У німецькому місті Штадтберген близько 1,9 тис жителів мають евакуювати через авіабомбу часів Другої світової війни. Повідомляє УНН із посиланням на Augsburger Allgemeine.
Експерти з вибухових речовин досліджували бомбу часів Другої світової війни вранці. Відповідно, це американська авіабомба вагою 250 кілограмів.
Як наголошується, бомба була знайдена під час будівельних робіт. Місцевість будівництва розташована в середині житлової зони, де розташовані головним чином одноповерхові будинки. Щоб розрядити бомбу необхідно, щоб приблизно 1,9 тис. людей покинули свої будівлі, задля зменшення ризиків.
В даний час не існує гострої загрози вибуху для місцевих жителів - наголосив представник місцевої поліції. Однак адміністрація міста Штадтберген, перебуває в тісній взаємодії з саперами, поліцією та пожежниками.
Як раніше повідомляв УНН, більше 18 тис. жителів німецького міста Людвігсхафен евакуювали через виявлення бомби часів Другої світової війни.