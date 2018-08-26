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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Німеччині через бомбу евакуювали 18 тисяч людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Більше 18 тис. жителів німецького міста Людвігсхафен евакуювали через виявлення бомби часів Другої світової війни, повідомляє УНН із посиланням на The Local.

У Німеччині через бомбу евакуювали 18 тисяч людей

Бомба була виявлена ​​під час будівельних робіт. Передбачається, що вона була скинута з повітря військовими США. Вага боєприпасу становить близько 500 кг.

У групи вибухотехніків пішло близько шести годин на знешкодження бомби, після чого жителі міста змогли повернутися в свої будинки.

Нагадаємо, в м. Часів Яр у Донецькій області під час гасіння пожежі у багатоквартирному будинку вогнеборці евакуювали 18 людей.

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