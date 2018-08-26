У Німеччині через бомбу евакуювали 18 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Більше 18 тис. жителів німецького міста Людвігсхафен евакуювали через виявлення бомби часів Другої світової війни, повідомляє УНН із посиланням на The Local.
Бомба була виявлена під час будівельних робіт. Передбачається, що вона була скинута з повітря військовими США. Вага боєприпасу становить близько 500 кг.
У групи вибухотехніків пішло близько шести годин на знешкодження бомби, після чого жителі міста змогли повернутися в свої будинки.
Нагадаємо, в м. Часів Яр у Донецькій області під час гасіння пожежі у багатоквартирному будинку вогнеборці евакуювали 18 людей.