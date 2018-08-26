В Германии из-за бомбы эвакуировали 18 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Более 18 тыс. жителей немецкого города Людвигсхафен эвакуировали из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, сообщает УНН со ссылкой на The Local.
Бомба была обнаружена во время строительных работ. Предполагается, что она была сброшена с воздуха военными США. Вес боеприпаса составляет около 500 кг.
У группы взрывотехников ушло около шести часов на обезвреживание бомбы, после чего жители города смогли вернуться в свои дома.
Напомним, в г. Часов Яр в Донецкой области во время тушения пожара в многоквартирном доме пожарные эвакуировали 18 человек.