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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии из-за бомбы эвакуировали 18 тысяч человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Более 18 тыс. жителей немецкого города Людвигсхафен эвакуировали из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, сообщает УНН со ссылкой на The Local.

В Германии из-за бомбы эвакуировали 18 тысяч человек

Бомба была обнаружена во время строительных работ. Предполагается, что она была сброшена с воздуха военными США. Вес боеприпаса составляет около 500 кг.

У группы взрывотехников ушло около шести часов на обезвреживание бомбы, после чего жители города смогли вернуться в свои дома.

Напомним, в г. Часов Яр в Донецкой области во время тушения пожара в многоквартирном доме пожарные эвакуировали 18 человек.

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