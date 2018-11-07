В Іспанії через пряжку ременя евакуювали два вокзали
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Мадридський залізничний вокзал Аточа був евакуйований в середу за наказом поліції. Про це з посиланням на іспанську залізничну компанію Renfe повідомляє Reuters, передає УНН.
У компанії не вказали, у чому була причина евакуації, але це сталося після сигналу тривоги з приводу безпеки на головному залізничному вокзалі Барселони Сантс, коли у валізі виявили можливий вибуховий пристрій.
У поліції Іспанії повідомили, що інцидент на вокзалі Аточа у столиці Іспанії був "хибним сигналом".
При цьому видання El Pais зазначає, що причиною евакуації і призупинки руху поїздів стала пряжка ременя у формі гранати, яка була у багажі у пасажира.
Нагадаємо, у Німеччині через бомбу евакуювали майже 2 тисячі осіб.