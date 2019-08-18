В Исландии ученые попрощались с потерянным ледником
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Ученые попрощались с первым ледником, который был потерян в результате изменения климата. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Ледник Окйокулль потерял свой статус еще в 2014 году. Исследователи собрались в Боргарфёрдюре, Исландия, чтобы увековечить память ледника и установили памятную табличку с надписью “Письмо в будущее”.
По словам ученых ожидается, что в ближайшие 200 лет все ледники пойдут тем же путем. Этот памятник должен напоминать, что мы знаем, что происходит, и знаем, что нужно делать.
Геологи предупреждают, если ледники будут таять такими же быстрыми темпами, это создаст ряд опасностей для планеты.
Напомним, из-за температуры воды, которая была рекордно высокой в июле, Аляска полностью осталась без льда.