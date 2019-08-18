В Ісландії вчені попрощалися з втраченим льодовиком
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Вчені попрощалися з першим льодовиком, який був втрачений в результаті зміни клімату. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Льодовик Окйокулль втратив свій статус ще у 2014 році. Дослідники зібралися в Боргарфьордюрі, Ісландія, щоб увічнити пам’ять льодовика та встановили пам’ятну табличку з написом “Лист у майбутнє”.
За словам вчених очікується, що у найближчі 200 років всі льодовики підуть тим самим шляхом. Цей пам’ятник має нагадувати, що ми знаємо, що відбувається, і знаємо, що потрібно робити.
Геологи попереджають, якщо льодовики будуть танути такими ж швидкими темпами, це створить ряд небезпек для планети.
Нагадаємо, через температуру води, яка була рекордно високою у липні, Аляска повністю залишилася без льоду.