В Ирпене продолжается эвакуация населения под обстрелами оккупантов: помощь оказана почти 3 тысячам гражданских

Цитата

“В настоящее время подразделением ГСЧС совместно с национальной полицией, ВСУ и Красным Крестом проводятся мероприятия по эвакуации жителей из города Ирпень. Таким образом жители самостоятельно своим ходом добираются по автодороге разрушенному мосту, после чего наши сотрудники их переводят через реку Ирпинку по взорванном мосту и далее доставляют в пункт рассредоточения. После этого часть людей отправляется на железнодорожный вокзал для дальнейшей эвакуации, а местных жителей с помощью волонтеров развозим по местам проживания по городу Киеву”, - рассказал он.

Детали

Отмечается, что российские оккупанты не соблюдают режим тишины, так как постоянно слышны взрывы, поэтому эвакуация происходит под обстрелами.

“Сегодня погибших нет. Сегодня очень много работы, потому что большое количество смогло перейти на нашу территорию. А это более 3 тысяч человек. Кроме того сегодня мы еще провели эвакуацию, смогли забрать людей из дома престарелых, которые самостоятельно не могут передвигаться. Их вручную переносили через реку, далее перевозили в пункт рассортировки здесь на месте, в Киеве. И уже в настоящее время, этих пожилых людей с ограниченными возможностями двигаться отправили в пансионат города Киева”, - добавил Кирилюк.

Добавим

Во время эвакуации людей из Ирпеня 6 марта от огня российских оккупантов погибло восемь мирных жителей.