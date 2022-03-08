В Ірпені триває евакуація населення під обстрілами окупантів: допомогу надано майже 3 тисячам цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. В Ірпені наразі відбувається евакуація мирного населення, де російські окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення. Про ситуацію в місті повідомив заступник керівника ДСНС Київської області Богдан Кирилюк, пише УНН.
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“На данний час підрозділом ДСНС спільно з національною поліцією, ЗСУ та Червоних Хрестом проводяться заходи по евакуації мешканців з міста Ірпінь. Таким чином мешканці самостійно своїм ходом добираються по автодорозі до зруйнованого моста, після чого наші співробітники їх переводять через річку Ірпінку по підірваному мосту і далі доставляють до пункту розосередження. Після цього частина людей відправляється на залізничний вокзал для подальшої евакуації, а місцевих мешканців за допомогою волонтерів розвозимо за місцями проживання по місту Києву”, - розповів він.
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Наголошується, що російські окупанти не дотримуються режиму тиші, оскільки постійно чути вибухи, тому евакуація відбувається під обстрілами.
“Сьогодні загиблих немає. Сьогодні дуже багато роботи, тому що велика кількість змогла перейти на нашу територію. А це понад 3 тисячі осіб. Крім того сьогодні ми ще провели евакуацію, змогли забрати людей з будинку для літніх, які самостійно не можуть передвигатися. Їх вручну переносили через річку, далі перевозили до пункту розсортування тут на місці, у Києві. І вже на даний час, цих літніх людей з обмеженими можливостями рухатися відправили до пансіонату міста Києва”, - додав Кирилюк.
Додамо
Під час евакуації людей з Ірпеня 6 березня від вогню російських окупантів загинуло восьмеро мирних жителів.