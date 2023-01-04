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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ирпене местным помогают с регистрацией для получения помощи от международных центров

Киев • УНН

 • 544497 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. С 4 по 13 января с 10:00 до 17:00 в Ирпенской библиотеке будет работать Фонд "Право на защиту". Он помогает регистрировать местных для получения финансовой помощи. Об этом сообщила депутат Ирпенского городского совета Оксаны Нечитайло в Facebook, пишет УНН.

В Ирпене местным помогают с регистрацией для получения помощи от международных центров

Детали

Получить помощь могут:

  • Семьи (ВПО), которые были перемещены в течение последних 30 дней;
  • Пострадавшие домохозяйства, которые из-за военных действий потеряли средства к существованию;
  • ВПЛ, которые переместились более 30 дней и имеют месячный доход менее 5400 грн на человека соответствуют хотя бы одному из критериев уязвимости домохозяйства: с двумя и более детьми; с людьми с инвалидностью; ведется одним человеком; в которых есть беременные женщины и женщины, которые кормят грудью (до 2 лет); с пожилыми людьми (55 лет и старше).

    • С собой нужно иметь оригиналы следующих документов на каждого члена семьи:

    • идентификационный код;
    • паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
    • справка ВПО;
    • свидетельство о рождении детей (при необходимости) или документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);
    • удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности;
    • документы об утрате или разрушении имущества (+подтверждающие документы о праве собственности на поврежденное имущество.
    • В случае потери одного из членов семьи - свидетельство о смерти.

    Местные, которые получили финансовую помощь жители от международных организаций ранее, получить новую помощь — не смогут.
    Депутат отметила, что физическое присутствие семьи является обязательным.

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