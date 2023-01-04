В Ирпене местным помогают с регистрацией для получения помощи от международных центров
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. С 4 по 13 января с 10:00 до 17:00 в Ирпенской библиотеке будет работать Фонд "Право на защиту". Он помогает регистрировать местных для получения финансовой помощи. Об этом сообщила депутат Ирпенского городского совета Оксаны Нечитайло в Facebook, пишет УНН.
Детали
Получить помощь могут:
С собой нужно иметь оригиналы следующих документов на каждого члена семьи:
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- идентификационный код;
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- паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
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- справка ВПО;
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- свидетельство о рождении детей (при необходимости) или документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);
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- удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности;
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- документы об утрате или разрушении имущества (+подтверждающие документы о праве собственности на поврежденное имущество.
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- В случае потери одного из членов семьи - свидетельство о смерти.
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Местные, которые получили финансовую помощь жители от международных организаций ранее, получить новую помощь — не смогут.
Депутат отметила, что физическое присутствие семьи является обязательным.
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