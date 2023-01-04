В Ирпене местным помогают с регистрацией для получения помощи от международных центров

Детали

Получить помощь могут:

Семьи (ВПО), которые были перемещены в течение последних 30 дней;

Пострадавшие домохозяйства, которые из-за военных действий потеряли средства к существованию;

ВПЛ, которые переместились более 30 дней и имеют месячный доход менее 5400 грн на человека соответствуют хотя бы одному из критериев уязвимости домохозяйства: с двумя и более детьми; с людьми с инвалидностью; ведется одним человеком; в которых есть беременные женщины и женщины, которые кормят грудью (до 2 лет); с пожилыми людьми (55 лет и старше).

С собой нужно иметь оригиналы следующих документов на каждого члена семьи:



идентификационный код;



паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;



справка ВПО;



свидетельство о рождении детей (при необходимости) или документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);



удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности;



документы об утрате или разрушении имущества (+подтверждающие документы о праве собственности на поврежденное имущество.



В случае потери одного из членов семьи - свидетельство о смерти.



Местные, которые получили финансовую помощь жители от международных организаций ранее, получить новую помощь — не смогут.

Депутат отметила, что физическое присутствие семьи является обязательным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посольство Украины в Чехии передало в Ирпень генераторы