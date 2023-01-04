В Ірпені місцевим допомагають з реєстрацією для отримання допомоги від міжнародних центрів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. З 4 по 13 січня з 10:00 до 17:00 в Ірпінській бібліотеці працюватиме Фонд "Право на захист". Він допомагає реєструвати місцевих для отримання фінансової допомоги. Про це повідомила депутатка Ірпінської міської ради Оксани Нечитайло у Facebook, пише УНН.
Деталі
Отримати допомогу можуть:
З собою потрібно мати оригінали наступних документів на кожного члена родини:
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- ідентифікаційний код;
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- паспорт або інші документи, що посвідчують особу;
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- довідка ВПО;
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- свідоцтво про народження дітей (за необхідністю) або документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю);
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- посвідчення/медична довідка у разі інвалідності;
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- документи про втрату чи руйнування майна (+підтверджуючі документи про право власності на пошкоджене майно.
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- У разі втрати одного з членів родини - свідоцтво про смерть.
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Місцеві, які одержали фінансову допомогу мешканці від міжнародних організацій раніше, отримати нову допомогу — не зможуть.
Депутатка зазначила, що фізична присутність родини є обов’язковою.
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