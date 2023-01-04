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В Ірпені місцевим допомагають з реєстрацією для отримання допомоги від міжнародних центрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. З 4 по 13 січня з 10:00 до 17:00 в Ірпінській бібліотеці працюватиме Фонд "Право на захист". Він допомагає реєструвати місцевих для отримання фінансової допомоги. Про це повідомила депутатка Ірпінської міської ради Оксани Нечитайло у Facebook, пише УНН.

В Ірпені місцевим допомагають з реєстрацією для отримання допомоги від міжнародних центрів

Деталі

Отримати допомогу можуть:

  • Родини (ВПО), які були переміщені протягом останніх 30 днів;
  • Постраждалі домогосподарства, які через військові дії втратили засоби для існування;
  • ВПО, які перемістились більше ніж 30 днів і мають місячний дохід менш як 5400 грн на людину відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості домогосподарства: з двома і більше дітьми; з людьми з інвалідністю; ведеться однією людиною; в яких є вагітні жінки та жінки, які годують грудьми (до 2 років); з літніми людьми (55 років і старше).

    • З собою потрібно мати оригінали наступних документів на кожного члена родини:

    • ідентифікаційний код;
    • паспорт або інші документи, що посвідчують особу;
    • довідка ВПО;
    • свідоцтво про народження дітей (за необхідністю) або документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю);
    • посвідчення/медична довідка у разі інвалідності;
    • документи про втрату чи руйнування майна (+підтверджуючі документи про право власності на пошкоджене майно.
    • У разі втрати одного з членів родини - свідоцтво про смерть.

    Місцеві, які одержали фінансову допомогу мешканці від міжнародних організацій раніше, отримати нову допомогу — не зможуть.
    Депутатка зазначила, що фізична присутність родини є обов’язковою.

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