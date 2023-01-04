В Ірпені місцевим допомагають з реєстрацією для отримання допомоги від міжнародних центрів

Деталі

Отримати допомогу можуть:

Родини (ВПО), які були переміщені протягом останніх 30 днів;

Постраждалі домогосподарства, які через військові дії втратили засоби для існування;

ВПО, які перемістились більше ніж 30 днів і мають місячний дохід менш як 5400 грн на людину відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості домогосподарства: з двома і більше дітьми; з людьми з інвалідністю; ведеться однією людиною; в яких є вагітні жінки та жінки, які годують грудьми (до 2 років); з літніми людьми (55 років і старше).

З собою потрібно мати оригінали наступних документів на кожного члена родини:



ідентифікаційний код;



паспорт або інші документи, що посвідчують особу;



довідка ВПО;



свідоцтво про народження дітей (за необхідністю) або документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю);



посвідчення/медична довідка у разі інвалідності;



документи про втрату чи руйнування майна (+підтверджуючі документи про право власності на пошкоджене майно.



У разі втрати одного з членів родини - свідоцтво про смерть.



Місцеві, які одержали фінансову допомогу мешканці від міжнародних організацій раніше, отримати нову допомогу — не зможуть.

Депутатка зазначила, що фізична присутність родини є обов’язковою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посольство України в Чехії передало в Ірпінь генератори