В Ирпене нетрезвый мужчина открыл огонь по прохожим
Киев • УНН
В Ирпене 47-летний мужчина устроил стрельбу по прохожим. Полиция задержала злоумышленника, в результате инцидента никто не пострадал.
Вечером в субботу, 13 июня, в Ирпене Киевской области нетрезвые мужчины открыли огонь по прохожим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что стрельба произошла на ул. Давидчука. По предварительной информации, двое мужчин открыли огонь в сторону прохожих – среди них была женщина с ребенком. Также говорится о поврежденном в результате стрельбы автомобиле.
Жители вызвали несколько экипажей патрульной полиции. Злоумышленники покинули место происшествия, оружие было выброшено
Позже в Полиции Киевской области подтвердили факт стрельбы в Ирпене.
Около 21:14 в полицию поступило сообщение о стрельбе в городе Ирпень. Правоохранители предварительно установили, что на одной из улиц города неизвестный совершал выстрелы в сторону прохожих. На место происшествия немедленно прибыли наряд группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний местный житель
Они добавили, что в результате происшествия никто не пострадал. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганских действий.
Напомним
Накануне в Днепре правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганских действий, произошедших на одной из центральных улиц города. Во время конфликта между группой граждан один из мужчин получил телесные повреждения, также прозвучали выстрелы из оружия.
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