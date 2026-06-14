В Ирпене нетрезвый мужчина открыл огонь по прохожим

Вечером в субботу, 13 июня, в Ирпене Киевской области нетрезвые мужчины открыли огонь по прохожим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что стрельба произошла на ул. Давидчука. По предварительной информации, двое мужчин открыли огонь в сторону прохожих – среди них была женщина с ребенком. Также говорится о поврежденном в результате стрельбы автомобиле.

Позже в Полиции Киевской области подтвердили факт стрельбы в Ирпене.

Около 21:14 в полицию поступило сообщение о стрельбе в городе Ирпень. Правоохранители предварительно установили, что на одной из улиц города неизвестный совершал выстрелы в сторону прохожих. На место происшествия немедленно прибыли наряд группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний местный житель