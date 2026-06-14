В Ирпене нетрезвый мужчина открыл огонь по прохожим

$44.9351.84
ukenru
13 июня, 16:15 • 11963 просмотра
Федоров анонсировал "постепенное увольнение" военных с самой долгой службой и разъяснил отсрочки
13 июня, 15:55 • 23747 просмотра
Трамп посетит рабочую сессию с Зеленским на саммите G7 - Reuters
13 июня, 13:50 • 29685 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины
13 июня, 10:23 • 32785 просмотра
ВСУ нанесли удары по КПП "Джанкой", железнодорожному мосту и понтонной переправе в КрымуVideo
13 июня, 09:17 • 36099 просмотра
США значительно сокращают количество самолетов и кораблей для НАТО в Европе - NYT
12 июня, 18:12 • 38180 просмотра
МВФ и Украина на уровне персонала достигли договоренности о пересмотре программы EFF и транше 690 млн долларов
12 июня, 17:39 • 58660 просмотра
ЕС 15 июня открывает первый кластер переговоров о вступлении Украины и Молдовы — глава Еврокомиссии
Эксклюзив
12 июня, 16:54 • 40785 просмотра
Топливо по талонам, дефицит продуктов и проблемы с логистикой: что происходит в оккупированном Крыму
12 июня, 16:39 • 35325 просмотра
Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером
12 июня, 15:54 • 31723 просмотра
Суд избрал меры пресечения обвиняемым в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей врачам OdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.4м/с
68%
746мм
Популярные новости
россияне нанесли авиаудар по центру Славянска - пострадали пять человекVideo13 июня, 13:21 • 6210 просмотра
Стубб назвал сроки начала диалога между Европой и рф по войне в Украине13 июня, 13:50 • 10387 просмотра
Шведские истребители Gripen дважды за сутки перехватывали российские самолеты над БалтикойPhoto13 июня, 14:05 • 11558 просмотра
МИД Украины отверг обвинения в якобы разработке биологического оружия13 июня, 14:19 • 4574 просмотра
Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"19:56 • 15124 просмотра
публикации
Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"19:56 • 15266 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины13 июня, 13:50 • 29692 просмотра
Что должно быть в аптечке во время путешествия, чтобы отдых не испортили мелкие неприятности13 июня, 06:20 • 32192 просмотра
Как ухаживать за лавандой: полив, подкормка, обрезка и защита растенияPhoto13 июня, 05:52 • 39268 просмотра
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12 июня, 12:44 • 50441 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 30661 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 32200 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 40073 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 94849 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 79367 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат

В Ирпене нетрезвый мужчина открыл огонь по прохожим

Киев • УНН

 • 544 просмотра

В Ирпене 47-летний мужчина устроил стрельбу по прохожим. Полиция задержала злоумышленника, в результате инцидента никто не пострадал.

В Ирпене нетрезвый мужчина открыл огонь по прохожим

Вечером в субботу, 13 июня, в Ирпене Киевской области нетрезвые мужчины открыли огонь по прохожим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что стрельба произошла на ул. Давидчука. По предварительной информации, двое мужчин открыли огонь в сторону прохожих – среди них была женщина с ребенком. Также говорится о поврежденном в результате стрельбы автомобиле.

Жители вызвали несколько экипажей патрульной полиции. Злоумышленники покинули место происшествия, оружие было выброшено

- говорится в одном из сообщений.

Позже в Полиции Киевской области подтвердили факт стрельбы в Ирпене.

Около 21:14 в полицию поступило сообщение о стрельбе в городе Ирпень. Правоохранители предварительно установили, что на одной из улиц города неизвестный совершал выстрелы в сторону прохожих. На место происшествия немедленно прибыли наряд группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний местный житель

- отметили правоохранители.

Они добавили, что в результате происшествия никто не пострадал. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганских действий.

Напомним

Накануне в Днепре правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганских действий, произошедших на одной из центральных улиц города. Во время конфликта между группой граждан один из мужчин получил телесные повреждения, также прозвучали выстрелы из оружия.

В Киеве задержали мужчину по подозрению в стрельбе в жилом дворе Дарницкого района07.06.26, 18:45 • 5437 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПКиевская область
Национальная полиция Украины
Киевская область