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В Киеве задержали мужчину по подозрению в стрельбе в жилом дворе Дарницкого района

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Патрульные задержали мужчину за стрельбу во дворе Дарницкого района Киева. Полиция изъяла оружие и открыла дело по статье о хулиганстве.

В Киеве задержали мужчину по подозрению в стрельбе в жилом дворе Дарницкого района

Патрульные полицейские задержали мужчину, который, по предварительным данным, может быть причастен к стрельбе в Дарницком районе столицы, сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на спецлинию 112 поступило сообщение о мужчине, который ходит по двору жилого дома и стреляет.

Мы привели табельное огнестрельное оружие в боевую готовность в соответствии со ст. 46 ЗУ "О Национальной полиции", поскольку в сложившейся ситуации могли возникнуть основания для его применения, и задержали нарушителя с применением наручников в соответствии со ст. 45 "О Национальной полиции

- говорится в сообщении.

Во время проверки места происшествия правоохранители обнаружили гильзы, вероятно, оставленные после выстрелов. На место вызвали следственно-оперативную группу, а оружие изъяли для проведения экспертизы.

По информации полиции, следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия).

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Ольга Розгон

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