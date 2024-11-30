В Ирландии проходит голосование на досрочных выборах парламента

В пятницу, 29 ноября, в Ирландии стартовало голосование на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает The Irish Times, пишет УНН.

Детали

Избирательные участки в стране открылись в 07:00 и будут работать до 22: 00. После закрытия участков издание опубликует экзит-полы с прогнозами результатов голосования.

Указано, что в этом году право голоса будут иметь 3,7 млн граждан - это на 423 тыс. больше, чем в 2023. также на досрочных парламентских выборах ожидается рекордная явка.

Вечером издание Reuters сообщило данные экзит-полов.

Указано, что главная партия оппозиции "Sinn Fein" набрала большинство голосов с минимальным отрывом. Голоса, согласно экзит-поллам, распределились:

Левая партия "Sinn Fein"- 21,1%

правоцентристская партия "Fine Gael" действующего премьера-21,0%

партнер по коалиции правящей партии "Fianna Fail" - 19,5%

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