В Ирландии проходит голосование на досрочных выборах парламента
Киев • УНН
В Ирландии проходят досрочные парламентские выборы с рекордной явкой и 3,7 млн избирателей. По данным экзит-полов лидирует оппозиционная Sinn Fein с 21,1%, опережая правящие партии на доли процента.
В пятницу, 29 ноября, в Ирландии стартовало голосование на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает The Irish Times, пишет УНН.
Детали
Избирательные участки в стране открылись в 07:00 и будут работать до 22: 00. После закрытия участков издание опубликует экзит-полы с прогнозами результатов голосования.
Указано, что в этом году право голоса будут иметь 3,7 млн граждан - это на 423 тыс. больше, чем в 2023. также на досрочных парламентских выборах ожидается рекордная явка.
Вечером издание Reuters сообщило данные экзит-полов.
Указано, что главная партия оппозиции "Sinn Fein" набрала большинство голосов с минимальным отрывом. Голоса, согласно экзит-поллам, распределились:
- Левая партия "Sinn Fein"- 21,1%
- правоцентристская партия "Fine Gael" действующего премьера-21,0%
- партнер по коалиции правящей партии "Fianna Fail" - 19,5%
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