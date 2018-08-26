В Иране разбился истребитель F-5
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Истребитель F-5 иранских ВВС разбился в воскресенье в юго-западной провинции Хузестан, пилот погиб. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
Самолет потерпел крушение при попытке пилота посадить его в городе Дизфуль.
Второй пилот выжил и был госпитализирован, о его состоянии информации нет. Отмечается, что этот истребитель использовался для тренировочных полетов.
Напомним, истребитель JAS Gripen потерпел крушение в южной Швеции Роннеби после столкновения с птицей.