В Ірані розбився винищувач F-5
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Винищувач F-5 іранських ВПС розбився в неділю в південно-західній провінції Хузестан, пілот загинув. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
Літак зазнав аварії при спробі пілота посадити його в місті Дізфуль.
Другий пілот вижив і був госпіталізований, про його стан інформації немає. Відзначається, що цей винищувач використовувався для тренувальних польотів.
Нагадаємо, винищувач JAS Gripen зазнав аварії в південній Швеції Роннеби після зіткнення з птахом.