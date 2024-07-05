В Иране состоится второй тур президентских выборов
Киев • УНН
В Иране состоялся второй тур президентских выборов между реформатором Масудом Песешкианом и ультраконсерватором Саидом Джалили после того, как первый тур не выявил победителя.
Сегодня в Иране состоится второй тур президентских выборов между реформистом Масудом Пезешкианом и ультраконсерватором Саидом Джалили. Об этом сообщает Agence France-Presse, передает УНН.
Детали
Сегодня в Иране состоится второй тур президентских выборов, в котором будут соревноваться реформист Масуд Пезешкиан и ультраконсерватор Саид Джалили. После первого тура выборов Пезешкиан набрал 42% голосов, тогда как Джалили получил 38,6%. Явка избирателей в первом туре составила около 40%, что стало самым низким показателем с 1979 года.
Напомним
Выборы в Иране стали необходимыми после трагической гибели президента Ибрагима Раиси в авиационной катастрофе в начале этого года.
Иран планирует провести президентские выборы в течение 50 дней20 мая 2024, 09:11 • 17759 просмотров