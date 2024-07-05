Сегодня в Иране состоится второй тур президентских выборов между реформистом Масудом Пезешкианом и ультраконсерватором Саидом Джалили. Об этом сообщает Agence France-Presse, передает УНН.

Детали

Сегодня в Иране состоится второй тур президентских выборов, в котором будут соревноваться реформист Масуд Пезешкиан и ультраконсерватор Саид Джалили. После первого тура выборов Пезешкиан набрал 42% голосов, тогда как Джалили получил 38,6%. Явка избирателей в первом туре составила около 40%, что стало самым низким показателем с 1979 года.

Напомним

Выборы в Иране стали необходимыми после трагической гибели президента Ибрагима Раиси в авиационной катастрофе в начале этого года.

Иран планирует провести президентские выборы в течение 50 дней