В Иране предупредили о более жестком ответе, если США все же решатся на атаку

Центральное командование объединенных вооруженных сил Ирана, «Хатам аль-Анбия», предупредило, что любое будущее нападение США на Иран вызовет «еще более жесткий ответ, чем прежде». Об этом говорится в заявлении, опубликованном иранским государственным информационным агентством IRNA, передает УНН со ссылкой на CNN.

В заявлении, опубликованном до того, как президент США Дональд Трамп заявил об отмене запланированных на сегодня ударов по Ирану, Вашингтон обвиняется в двуличности: «С одной стороны, Соединенные Штаты говорят о соглашениях и переговорах, а с другой — совершают враждебные действия».

В нем также отмечается, что это «явное противоречие в словах и действиях Америки является основным источником нестабильности в регионе» и «ставит под угрозу международную торговлю и экономическую безопасность, особенно в Ормузском проливе».

Командование предупредило, что если Соединенные Штаты «совершат еще одно нападение на Иран», конфликт «не только усилит региональную нестабильность, но может выйти далеко за ее нынешние масштабы».

В заявлении также содержится угроза глобальным энергетическим потокам: «В свете недавних угроз США в адрес нефтяной инфраструктуры Ирана мы заявляем, что экспорт нефти и газа останется доступным для всех, либо он будет недоступен никому».

Трамп заявил об одобрении "последних пунктов" соглашения с Ираном и отменил удары США

Ранее в четверг Трамп предупредил, что США нанесут Ирану «ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ удар сегодня вечером», и поклялся захватить остров Харг, через который проходит около 90% иранского экспорта нефти. По словам источников, планы захвата острова разрабатывались в течение нескольких месяцев, но неоднократно откладывались, так как считались слишком рискованными.