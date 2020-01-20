В Ираке погибли двое участников протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Ираке погибли двое участников протестов в Багдаде. Один протестующий был застрелен, а у другого попал баллончик со слезоточивым газом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Двух иракских протестующих были убиты в понедельник на Багдадской площади Таяран после того, как силовики применили слезоточивый газ и боевые патроны, средства защиты и медицинские средства. Один из протестующих застрелили пулей в голову, а у другого попал баллончик со слезоточивым газом", - сообщили в СМИ.
Указано, что оба митингующие скончались в больнице.
Напомним, в ходе протестов в Ираке на площади Ат-Тахрир в Багдаде, один человек погиб, еще 30 пострадали.