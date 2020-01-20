В Ираке погибли двое участников протестов

"Двух иракских протестующих были убиты в понедельник на Багдадской площади Таяран после того, как силовики применили слезоточивый газ и боевые патроны, средства защиты и медицинские средства. Один из протестующих застрелили пулей в голову, а у другого попал баллончик со слезоточивым газом", - сообщили в СМИ.

Указано, что оба митингующие скончались в больнице.

Напомним, в ходе протестов в Ираке на площади Ат-Тахрир в Багдаде, один человек погиб, еще 30 пострадали.