В Іраку загинуло двоє учасників протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. В Іраку загинуло двоє учасників протестів у Багдаді. Один протестувальник був застрелений, а в іншого влучив балончик зі сльозогінним газом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Двох іракських протестувальників було вбито в понеділок на Багдадській площі Таяран після того, як силовики застосували сльозогінний газ та бойові набої, засоби захисту та медичні засоби. Одного з протестувальників застрелили кулею в голову, а в іншого влучив балончик із сльозогінним газом", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що обидва мітингувальники померли в лікарні.
Нагадаємо, у ході протестів в Іраку на площі Ат-Тахрір в Багдаді одна людина загинула, ще 30 постраждали.