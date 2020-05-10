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В интернатах обучаются более 96 000 детей - МОН

Киев • УНН

 • 24967 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В интернатах учебных заведений учатся 96 318 детей, почти треть из них получает образование в спецучреждениях для сирот и детей с особыми потребностями. Об этом корреспонденту УНН сообщили в министерстве образования и науки в ответ на запрос.

В интернатах обучаются более 96 000 детей - МОН

“По статистическим данным в 2019-2020 учебном году в системе образования функционируют 546 учебных заведений, в структуре которых интернаты, где получают образование соответствующего уровня 96 318 детей”, — говорится в сообщении.

В частности, они учатся:

• в специальных учреждениях общего среднего образования для детей с особыми образовательными потребностями и школах-интернатах для детей сирот и детей, лишенных родительской опеки — 33 774 ребенка, из них 1975 детей дошкольного возраста;

• в детских домах — 1238 детей;

• в общеобразовательных школах-интернатах — 61 306 детей, из них 628 — дети дошкольного возраста.

Также сообщается, что в Украине есть школа социальной реабилитации, где учатся и проживают 6 учеников в соответствии с решениями суда.

Как ранее сообщал УНН, в интернатах проживает более три тысячи детей, однако в период карантина эта цифра меняется 

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