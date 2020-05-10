В інтернатах навчаються понад 96 тисяч дітей – МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. В інтернатах закладів освіти навчаються 96 318 дітей, майже третина з них здобуває освіту в спецзакладах для сиріт та дітей з особливими потребами. Про це кореспонденту УНН повідомили у міністерстві освіти і науки у відповідь на запит.
“За статистичними даними у 2019-2020 навчальному році у системі освіти функціонують 546 закладів освіти, в структурі яких є інтернати, де здобувають освіту відповідного рівня 96 318 дітей”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, вони навчаються:
• у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами та школах-інтернатах для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — 33 774 дитини, з них 1975 дітей дошкільного віку;
• у дитячих будинках — 1238 дітей;
• у загальноосвітніх школах-інтернатах — 61 306 дітей, з них 628 — діти дошкільного віку.
Також повідомляється, що в Україні є школа соціальної реабілітації, де навчаються та проживають 6 учнів відповідно до рішень суду.
Як раніше повідомляв УНН, в інтернатах проживає понад три тисячі дітей, проте в період карантину ця цифра змінюється.